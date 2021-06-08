Лос-Анджелес, США, , 22:50 — REGNUM Сильвестр Сталлоне назвал дату премьеры режиссёрской версии картины «Рокки 4». Публикацию актёр разместил 8 июня на своей странице в Instagram.

Фильм начнут показывать в кинотеатрах США 11 ноября 2021 года. Сталлоне написал в посте, что он очень гордится той работой, которую проделали технические специалисты, участвующие в проекте.

https://www.instagram.com/p/CP2ERF3pweQ/

Напомним, оригинальный фильм «Рокки 4» вышел на большие экраны 21 ноября 1985 года. При бюджете $31 млн картина собрала в США $172,6 млн, а в мире — около $300 млн.

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