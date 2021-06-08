Кишинёв, , 22:44 — REGNUM Визит в Россию 18−19 июня нанесёт глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, заявил он 7 июня в интервью телеканалу «Первый в Молдове».

По его словам, в России он встретится с представителями молдавской диаспоры, причём начнёт переговоры в Санкт-Петербурге, а 19 июня будет находиться в российской столице.

Отмечается, что в России бывший молдавский президент намерен обсуждать соглашение о защите мигрантов из Молдавии. Этот документ не был одобрен молдавским парламентом, но является актуальным.

Он добавил, что в России будет добиваться отмены патентов для граждан Молдавии, едущих в РФ на заработки. Кроме того, Додон намерен просить, чтобы 56 тысяч граждан Молдавии, уличённых в России как нарушители миграционного законодательства, не были выдворены до 15 июня.

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