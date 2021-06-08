Нью-Йорк, США, , 22:43 — REGNUM Red Dead Online летом 2021 года получит обновление, которое добавит в многопользовательскую игру новые «незаконные» способы зарабатывания денег. Об этом 8 июня сообщила на своей twitter-странице студия Rockstar Games.

Разработчики сообщили, что новый режим Free Roam позволит игрокам «грабить фермы в пяти штатах» и откроет «новые возможности для личного обогащения». Пока Rockstar Games не рассказала о том, как именно всё это будет работать в Red Dead Online. Отмечается, что релиз патча состоится «в начале лета».

https://twitter.com/RockstarGames/status/1402326787082891264

Стоит отметить, что геймеры могли грабить фермы в рамках сюжетной кампании Red Dead Redemption 2, используя полученные в ходе игры подсказки. Таким образом они могли находить различные тайники с внутриигровыми ценностями.

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