Москва, , 22:42 — REGNUM Сегодня, 8 июня, Континентальная хоккейная лига объявила имя лучшего руководителя клуба лиги минувшего чемпионата на официальной церемонии закрытия сезона.

Им стал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Он стал руководителем омского клуба в 2018 году.

В минувшем сезоне «Авангард» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате «омичи» набрали 84 очка в 60 матчах, став второй командой в таблице Восточной конференции.