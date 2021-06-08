Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Президент США Джозеф Байден готовится к своему первому заграничному турне и к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, обращаясь к десятилетиям своего предыдущего опыта, заявила 8 июня на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Он готовился пятьдесят лет, пребывая на мировой арене, он знает многих этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых встретит на саммите НАТО и G7», — сказала Псаки.

Напомним, президент США Байден планирует совершить рабочий визит в Британию, принять участие в саммите G7, саммите США-НАТО и встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Байдена и Путина должна состояться 16 июня в Женеве и станет их первым личным контактом лидеров после вступления Байдена в должность президента США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве заявили, что Зеленский снабдил Байдена «качественной экспертизой»