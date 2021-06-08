Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Поклонники GTA Online выложили в сеть видео, в котором показали, как выполнили в игре трюки в стиле боевиков серии «Форсаж». Об этом 8 июня сообщил портал Screen Rant.

В 25-секундном ролике, который опубликовал пользователь Reddit TheRealMurda10k, два внедорожниках Arena Brutus «взлетают», используя в качестве «трамплина» ракету. Выполнив несколько переворотов в воздухе, автомобили в итоге приземляются на крышу высотного здания.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймер продемонстрировал абсурдность физики видеоигр Grand Theft Auto V и GTA Oline. Он выложил в сеть ролик, в котором показал, как на низкой скорости пролетел на истребителе в узких пространствах промышленного здания.

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