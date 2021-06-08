Салехард, , 22:27 — REGNUM На Ямале начинается плановое отключение отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщает телекомпания «Вести-Ямал» со ссылкой на информацию «Ямалкоммунэнерго».

С 10 июня планируется прекратить подачу тепла в дома Ноябрьска и Губкинского в связи с наступлением лета на Ямале. В Губкинском горячую воду отключат с 28 июня по 11 июля. «Ямалкоммунэнерго» приступит к работам по промывке, опрессовке и ремонту коммуникаций.

В Салехарде завершение отопительного сезона определяется среднесуточной температурой на улице, когда она будет выше +8°C на протяжении пяти суток. Пока что лето не радует ямальцев теплом.

В Муравленко финал отопительного сезона перенесён на 28 июня. Горячую воду отключат сразу же до 13 июля. За лето в городе планируют отремонтировать 10 километров магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения.