Рим, , 22:21 — REGNUM

Танцевальные клубы и дискотеки в Италии смогут возобновить работу 1 июля, такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с эпидемией, передает ANSA во вторник, 8 июня.

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Для допуска на дискотеки понадобятся так называемые «зеленые паспорта», которые могут получить привитые граждане, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов.

Количество посетителей в закрытых залах будет ограничено, конкретные показатели будут уточнены позже.

Участники рынка ранее требовали от правительства отменить «абсурдное» правило масочного режима. Однако, по всей видимости, находиться на дискотеках нужно будет все-таки в масках — за исключением моментов самого танца.

По данным на 8 июня, в Италии умерли 126 690 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 102 (днем ранее — на 65). Число подтвержденных носителей выросло на 1896 (днем ранее — на 1273). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 235 592 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 181 726 человека — на 6727 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 252 430 человек, что составляет 22% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.