Киев, , 22:19 — REGNUM На Украине считают, что проект «Северный поток-2» плох тем, что не только подрывает энергетическую безопасность, но и «раскалывает союзников».

Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в ходе визита в Германию 8 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Своё мнение Кулеба выразил во время встречи с государственным секретарем министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Кроме того, в ходе встречи собеседники обсудили укрепление энергетического партнерства между Украиной и Германии.

«Кулеба… в очередной раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска», — говорится в комментарии МИД.

Сегодня же руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил журналистам, что «особое внимание» в телефонном разговоре президентов Зеленского и Байдена 7 июня было уделено именно вопросу финализации строительства «Северного потока — 2».

«Зеленский… четко и недвусмысленно заявил о том, что этот проект не является вопросом экономики или бизнес-перспектив, как его определяет часть европейских политиков… это исключительно геополитический инструмент России, позволяющий попытаться существенно расширить доминантное влияние этого государства в Европе», — отметил Ермак.

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что глава правления энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины»Юрий Витренкоотправился в Вашингтон добиваться введения санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток-2».