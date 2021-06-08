Вашингтон, , 22:15 — REGNUM На форуме Reddit набирает популярность пост, автор которого рассказал о новой проблеме контроллера DualSense консоли PlayStation 5. Об этом 8 июня сообщал портал Comicbook.

Издание отметило, что публикация появилась ещё несколько недель назад. В ней владелец консоли Sony сообщил, что PS5 выдаёт предупреждение о разряженном аккумуляторе геймпада даже в том случае, если уровень заряда составляет 50%.

Пользователь Reddit пожаловался, что из-за этого ему приходится чаще выключать и включать контроллер. Он добавил, что в его случае это появляется, в основном, в игре Returnal, которая сильно нагружает систему обратной связи DualSense. Другие посетители Reddit стали отмечать, что они столкнулись с такой же проблемой.

Напомним, в DualSense Sony реализовала новую функцию тактильной обратной связи, добавив в контроллер адаптивные триггеры. Релиз консоли состоялся 12 ноября 2020 года.

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