Москва, , 22:12 — REGNUM Сегодня, 8 июня, портал Defensa Central сообщил, что разыгрывающий «Локомотив-Кубань» Найджел Уильямс-Госс ответил отказом на контрактное предложение московского ЦСКА.

Столичный клуб пытался переманить баскетболисту у мадридского «Реала», но Уильямс-Госс договорился о двухлетнем контракте с испанским клубом.

Баскетболист отказал ЦСКА по той причине, что в следующем сезоне хочет выступать в испанском чемпионате. Ранее сообщалось, что Уильямс-Госс мечтал выступать за «сливочных».

В минувшем сезоне американский разыгрывающий провел 13 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 17,9 очка, 6,7 передачи и 3,6 подбора за встречу.