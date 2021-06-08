Рим, , 22:12 — REGNUM По данным на вечер вторника, 8 июня, в Италии умерли 126 690 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 102 (днем ранее — на 65), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 1896 (днем ранее — на 1273).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 235 592 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 181 726 человека — на 6727 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 13 252 430 человек, что составляет 22% населения Италии.