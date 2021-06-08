Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Россия и Китай создают космические истребители и лазерные вооружения для использования в космосе, заявил 8 июня на слушаниях в сенате начальник штаба Космических сил США генерал Джон Реймонд.

По его словам, свобода манёвра в космосе, которую США считали гарантированной, осталась в прошлом из-за Китая и России, которые хотят «иметь те же преимущества, которые есть у Америки».

«Их разработки направлены на активное глушение наших спутников GPS и спутников связи, включают в себя системы направленной энергии, способные «ослепить», нарушить работу или повредить наши спутники, а также спутники, специально созданные для уничтожения американских спутников, и кибервозможности, способные помешать нашему доступу в это пространство», — сказал генерал Реймонд.

По утверждению начальника штаба Космических сил США, военные смогут «опередить эту нарастающую угрозу», если конгресс выделит им соответствующее финансирование.

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