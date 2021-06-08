Варшава, 8 июня 2021, 22:09 — REGNUM С возмущением восприняли польские власти решение Минска учредить новый праздник «День народного единства» 17 сентября, сообщили 8 июня в пресс-службе МИД Польши.
Польское внешнеполитическое ведомство обвинило Минск в том, что он выстраивает «историческую политику на наследии пакта Сталина и Гитлера». МИД Польши добавил, что Белоруссия ведёт себя возмутительно, прославляя советское наследие и пытаясь отрезать белорусов от их«истинных корней».
По мнению польских властей, Белоруссия не должна была учреждать День национального единства в честь факта «включения Белоруссии в состав СССР».
«Это акт, подрывающий независимость и суверенитет Белоруссии», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июня, пресс-служба президента Белоруссии объявила об учреждении государственного праздника — Дня народного единства, который будет отмечаться 17 сентября.
Напомним, 17 сентября является днём воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой.
В этот день в 1939 году начался освободительный поход Красной Армии, целью которого была защита находящегося на территории Польши белорусского и украинского населения в условиях вторжения фашисткой Германии и развязывания Второй мировой войны.
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