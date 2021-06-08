Киев, , 22:08 — REGNUM В Херсонской области Украины начали вакцинацию от коронавируса жителей Крыма, сообщила 8 июня пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Ведомство отмечает успешный старт инициативы — свои первые прививки уже сделали два человека с крымской пропиской. Они получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории г. Геническ. Для прививки была использована китайская вакцина CoronaVac. Никаких подробностей о привившихся пресс-служба не сообщает.

В сообщении отмечается, что всего в Херсонской области для вакцинации жителей Крыма определены 6 пунктов. С собой необходимо иметь украинский паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.

ИА REGNUM напоминает, что еще 21 мая власти Украины заявили, что в ближайшее время начнут вакцинировать от COVID-19 жителей ДНР, ЛНР и Крыма. Согласно сообщению минздрава, вакцинировать всех людей с «оккупированных территорий» будут китайской вакциной CoronaVac от компании Sinovac Biotech.