Стокгольм, , 22:13 — REGNUM С 4 июня число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 23 человека. Такие данные 8 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 546 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 080 733 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2 671 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 3 969 401 человек, вторую — 1 869 568 человек.

По состоянию на 7 июня, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 136 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 7 522 пациента.