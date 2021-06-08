Нью-Йорк, США, , 22:01 — REGNUM Netflix выложил в сеть трейлер сериала «Песочный человек» (The Sandman) на основе комиксов Нила Геймана. Ролик был опубликован 8 июня на YouTube-канале компании.

В двухминутном видео Гейман показывает «закулисную» жизнь проекта и декорации, которые были созданы для сериала. Зрители могут видеть в ролике Тома Старриджа, который сыграет главного героя — Вечного, известного под именем Сон, а также Гвендолин Кристи (исполнит роль Люцифера).

Напомним, Netflix пока не назвал точную дату премьеры «Песочного человека», ожидается, что сериал появится в каталоге онлайн-кинотеатра в 2021 году. Первый комикс оригинальной серии Нила Геймана вышел в 1989 году.

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