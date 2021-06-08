Милан, Италия, , 21:58 — REGNUM В случае объединения партий «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (вероятность такого сценария обсуждается в Италии) рейтинг новой единой партии будет меньше, чем совокупные рейтинги двух нынешних структур, таковы итоги опроса Noto, опубликованные во вторник, 8 июня.

По отдельности две партии могут рассчитывать на 28,5% голосов (21,5% — у партии Сальвини), вместе — на 25%. Идея объединения на выборах всех правых партий в одну (единый список) также не вызывает интереса у большинства избирателей.

«Лига» остается самой популярной партией страны, однако отрыв от ближайшего преследователя, еще одной правой партии — «Братья Италии» составляет лишь 3%. Далее в рейтинге располагаются леволибералы из Демократической партии (18%) и популисты из «Движения 5 звезд» (16%).

Все перечисленные партии, кроме «Братьев Италии», входят в состав правящей «широкой коалиции» под руководством Марио Драги.