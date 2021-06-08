Киев, , 21:57 — REGNUM Для Украины важно достичь прогресса в ряде вопросов перед тем, как состоится визит президента страны Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил 8 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по вопросам ассигнований Сената США.

Заявление Блинкена цитируют центральные украинские СМИ.

В частности, подчеркнул госсекретарь, речь идет о том, чтобы иметь независимую судебную систему; корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях; а также настоящую имплементацию антикоррупционных законов.

В частности, по поводу последнего он отметил, что это законодательство необходимо воплотить на практике, а не только принять законы.

«Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. Это направит мощный сигнал о том, что это не только слова на клочке бумаги, а что они чего-то стоят», — добавил Блинкен.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден пригласил главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом «этим летом после возвращения из Европы». Сам Зеленский заявил, что для встречи с Байденом готов «прибыть в любую точку мира в любое время».