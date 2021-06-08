Москва, , 21:52 — REGNUM Сегодня, 8 июня, КХЛ назвала имя лучшего главного тренера минувшего чемпионата на официальной церемонии закрытия сезона.

Им стал наставник омского «Авангарда» Боб Хартли, выигравший вместе с командой в этом сезоне Кубок Гагарина.

На приз были также номинированы главный тренер ЦСКА Игорь Никитин и наставник «Северстали» Андрей Разин.

В рамках розыгрыша регулярного чемпионата «Авангард» набрал 84 очка в 60 матчах и, таким образом, стал вторым в таблице Восточной конференции.

В плей-офф «Авангард» обыграл в первом раунде «Автомобилист» (4:1), во втором раунде «Металлург» (4:2), в третьем — «Ак Барс» (4:3). А в финале смог взять верх над ЦСКА (4:2).