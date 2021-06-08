Париж, , 21:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон считает пощечину, полученную в департаменте Дром, отдельным и малозначащим фактом.

Об этом он заявил 8 июня в интервью порталу Le Dauphine.

«Не будем преувеличивать этот случай, который я рассматриваю как несвязанный с другими событиями факт. Это не должно отвлечь внимание от проблем, которые значимы для большинства людей», — заявил Макрон.

«Кое-кто во время демонстраций также пытается стать центром внимания общественных споров, но они этого не заслуживают», — сказал президент Франции.

По его словам, он не ожидал удара, но после получения пощечины продолжил приветствовать людей, стоявших рядом с напавшим на него человеком.

«Я фотографировался вместе с ними, я продолжал и буду продолжать. И ничто меня не остановит», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня во время поездки президента Франции Макрона в департамент Дром один из местных жителей дал ему пощечину, что-то при этом заявив. Охрана задержала двоих мужчин, ведется следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: После скандала с пощёчиной Макрону задержали двоих