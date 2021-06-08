Нью-Йорк, США, , 21:46 — REGNUM Появились новости о будущем сериале Netflix, в котором Майк Майерс сыграет одновременно семь ролей. Об этом 8 июня сообщает портал TVLine.

Комедийное шоу будет называться «Пентаверат» (The Pentaverate). Его сюжет расскажет о том, как тайное общество, состоящее из пяти человек, влияет на развитие человеческой цивилизации, начиная с момента начала эпидемии чумы 1347 года. Сериал начнётся с того, как некий канадский журналист решит провести расследование, и, «возможно, по пути сам спасёт мир».

Стоит отметить, что проект этого шоу Netflix впервые анонсировал в апреле 2019 года. Зрители знают Майка Майерса по ролям Остина Пауэрса и Доктора Зло в шпионской комедийной трилогии «Остин Пауэрс».

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