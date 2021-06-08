Киев, , 21:42 — REGNUM В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом глава Украины Владимир Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам.

Об этом на брифинге 8 июня заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также президент Украины в ходе этого разговора отметил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом, подчеркнул Ермак.

«Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства — это способ максимальной защиты», — сформулировал чиновник позицию Зеленского.

Кроме того, как считают в Киеве, движение Украины в НАТО — это также возможность достичь предпосылок для установления в Донбассе «стабильного и прочного мира».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что пресс-служба офиса президента УкраиныВладимира Зеленскогоисправила в своём заявлении слова президента США Джозефа Байдена о евроатлантических перспективах Украины и получении ПДЧ, сказанные во время телефонного разговора 7 июня.