Брюссель, , 21:35 — REGNUM Google откажется от системы аукционов, на которых конкуренты компании покупают право включить свою поисковую систему в список по умолчанию на ОС Android. Об этом 8 июня сообщает портал Engadget.

Ранее три поисковые системы в этом списке, которые пользователи Android могут выбрать по умолчанию, были определены в в ходе закрытых аукционов. Отмечается, что Еврокомиссия «обсудила» с Google варианты «решения этой проблемы».

Глава отдела Google по вопросам конкуренции Оливер Бетхелл, отвечающий за регионы ЕС, Ближнего востока и Африки, написал в своём блоге, что количество поисковых систем в соответствующем списке Android увеличится в сентябре 2021 года.

Напомним, в июле 2018 года власти ЕС оштрафовали Google на €4,3 млрд ($5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Тогда компанию обвинили в том, что она принуждала продавцов смартфонов устанавливать на устройства ПО Google в качестве приложений по умолчанию.

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