Москва, , 21:28 — REGNUM Если в отношении России Запад предпримет новые меры воздействия, то он получит ответ, сообщил 8 июня журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

На полях «Примаковских чтений» российский дипломат заявил, что Россия будет и дальше отвечать на «враждебные проявления» — будут это новые санкции или «попытки военного давления». Россия и дальше будет отстаивать свои интересы и готова отвечать «жёстко».

Напомним, Россия продолжает вводить ответные меры на недружественные действия со стороны западных стран. Так, накануне, 7 июня, девять канадских должностных лиц были объявлены невъездными в Россию в ответ на канадские санкции, введённые в конце марта.

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