Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Состоялся релиз первой части масштабного дополнения Minecraft «Пещеры и скалы» (Caves & Cliffs). Об этом студия Mojang сообщила на twitter-странице проекта.

Разработчики выложили в сеть минутный трейлер, в котором, помимо прочего, показаны новые мобы (существа из игры). Они отметили, что Caves & Cliffs: Part I вышла для обоих версий Minecraft — Java и Bedrock.

https://twitter.com/Minecraft/status/1402280448622010368

Напомним, первая часть «Пещер и скал» добавит в Minecraft 91 новый элемент. Кроме того, с её релизом в игре изменится система генерации мира. Ожидается, что вторая часть дополнения выйдет зимой 2021 года.

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