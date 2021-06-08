Йошкар-Ола, , 21:17 — REGNUM Прокуратура Йошкар-Олы контролирует своевременного выполнения работ при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Марий Эл.

Установлено, что в декабре 2019 и 2020 годов городское МКУ «Дирекция муниципального заказа» заключило контракт на строительство магистральной улицы в створе улиц Кирова и Строителей с АО «Марийскавтодор». Согласно утвержденному графику производства работ, возведение опор моста и пешеходных проходов должны завершить до октября 2021 года, работы по монтажу пролетных строений моста — до декабря 2021 года. Договор с подрядчиком о поставке 996,6 тонн пролетных строений до 31 мая текущего года должно было выполнить АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

При этом в установленный срок металлоконструкции не были поставлены в полном объеме, «что может привести к нарушению сроков выполнения работ по обозначенным муниципальным контрактам».

Главе АО «Марийскавтодор» объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков исполнения муниципальных контрактов, он предупрежден об ответственности в случае несоблюдения контрактных обязательств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики заявляли, что строительство указанной дороги будет завершено почти на год раньше графика. Работы по возведению объездной дороги в створе улиц Кирова и Строителей завершатся в 2022 году, а не в 2023-м, как это ранее планировалось. В связи со сдвигом графика строительства в этом году на объекте будет освоено 1 млрд рублей, в 2020-м — 760 млн рублей. Генеральный директор АО «Марийскавтодор» Евгений Козырев подтверждал, что компания-подрядчик готова начать работы с опережением графика.

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