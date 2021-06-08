Москва, , 21:30 — REGNUM TikTok-блогер Аня Pokrov представила тизер клипа на песню «Любовь с картинки». Ролик был опубликован в её профиле в социальной сети.

Премьера песни «Любовь с картинки» состоится 14 июня 2021 года. За несколько часов фрагмент клипа на новую композицию посмотрели боле 210 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня 2021 года у Аня Pokrov вышел сингл «Ты свободен». В нём блогер поёт об ушедшей любви и разочаровании в молодом человеке.

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