Рим, , 21:13 — REGNUM Службы спасения в Риме во вторник, 8 июня, получили десятки звонков от горожан с просьбой об оказании экстренной помощи из-за сильных ливней, приведших к затоплению ряда улиц.

В частности, спасатели эвакуировали 40 воспитанников детского сада и шестерых работников учреждения, в помещении которого было по щиколотку воды.

Дети и воспитатели были помещены в здании гостиницы на той же улице. Руководители учреждения связались с родителями воспитанников с просьбой забрать детей раньше обычного.