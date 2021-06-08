Москва, , 21:11 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский был прав, охарактеризовав форму сборной своей страны по футболу как «особенная» и «шокирующая», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём ТГ-канале.

Захарова «А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на футболке жёлтого цвета украинских футболистов изображёны устаревшие очертания Украины — то есть с Крымом в её составе. Имеются и другие нюансы: адресующее к нацизму приветствие и небезызвестный «трезуб».

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