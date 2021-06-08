Рим, , 21:03 — REGNUM Если властями Италии будет принято решение о том, что вслед за второй прививкой от коронавируса надо делать и третью, то за организацией процесса в регионах дело не станет, «машина готова к отправлению», заявил во вторник, 8 июня, губернатор Фриули-Венеции Джулии (Триест) Массимилиано Федрига.

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Вместе с тем было бы полезно внести ясность, сколько прививок потребуется и как часто их нужно будет делать, тогда к процессу можно будет подключить врачей общей практики, добавил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок получившим первую дозу AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 8 июня, в Италии умерли 126 690 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 102 (днем ранее — на 65). Число подтвержденных носителей выросло на 1896 (днем ранее — на 1273). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 235 592 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 181 726 человека — на 6727 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 252 430 человек, что составляет 22% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.