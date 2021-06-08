Москва, , 21:01 — REGNUM На последнем выступлении группы «Иванушки International» солист Андрей Григорьев-Апполонов «неадекватно» себя вёл. Об этом 8 июня пишет издание «Дни.ру».

По данным СМИ, зрители концерта были обеспокоены поведением артиста — он демонстрировал «странные» танцы и несколько раз убегал со сцены. По словам посетителей мероприятия, солист даже забывал слова хита «Тополиный пух».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зрители фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде были обеспокоены поведением певицы Ольги Бузовой. Многие предположили, что артистка находилась на сцене в состоянии алкогольного опьянения.

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