Москва, , 20:50 — REGNUM Российской инициативе наладить взаимодействие между странами по вопросу вакцинации — вплоть до передачи технологий изготовления вакцины — на Западе придают иной смысл: будто бы Россия пытается использовать тему COVID-19 и свои достижения в борьбе с ним как инструмент влияния, сообщил 8 июня журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

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Отметив, что Россия предложила объединить усилия стран в борьбе против COVID-19.

Грушко «Но даже наша очень открытая честная линия, которая была направлена на то, чтобы наладить самое широкое взаимодействие абсолютно деполитизированно, всё равно была демонизирована и представлена как очередной инструмент российского влияния».

По словам российского дипломата, Россия готова не только продавать вакцину, но сотрудничать по производству, передавать технологии. И у стран ЕС, в действительности, если отбросить политику, есть интерес к российской вакцине.

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