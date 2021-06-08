Йошкар-Ола, , 20:49 — REGNUM В настоящее время в Марий Эл реализуются около 200 экскурсионных программ и 80 туристических маршрутов, включая два брендовых маршрута — «Чудеса земли Марийской» и «Край звонких гуслей». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Также республика входит в проект Приволжского федерального округа «Великий Волжский путь».

В Марий Эл зарегистрированы четыре региональных бренда: два национальных блюда — «Горномарийский кравец» и «Марийский подкоголь», а также инструмент «Марийские гусли» и «Сернурский сыр».

В прошлом году три марийских проекта стали победителями конкурса Федерального агентства по туризму и получили гранты на сумму 8,5 млн рублей. Республика заключила ряд соглашений, направленных на развитие туризма: правительство Марий Эл с федеральным туроператором ООО «ТТ-Трэвел» для создания новых межрегиональных маршрутов и привлечения российских и иностранных туристов; с Федеральным агентством по туризму, ООО «ТТ-Трэвел» и шестью региональными ведомствами, курирующими сферу туризма, для развития проекта ПФО «Великий Волжский путь»; минспорта республики и АО «Содружество» для организации туристических маршрутов посредством железной дороги.

Напомним, ежегодно Марий Эл посещают около 800 тыс. туристов, в течение последних трех лет турпоток увеличился на 30%, за исключением 2020 года, когда действовали ограничения из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Петербургского международного экономического форума Марий Эл заключила соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, с ПАО «Сбербанк России». Стороны будут взаимодействовать в области создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта республики, усиления социально-экономической роли туризма и обеспечения доступности услуг, отдыха и оздоровления жителям Марий Эл.

Планируется реализация Стратегии, которая включает разработку и реализацию совместных проектов.

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