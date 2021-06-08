Москва, , 20:50 — REGNUM Нателла Крапивина, продюсер певицы Светланы Лободы, отказалась от сотрудничества с исполнительницей. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 8 июня.

https://www.instagram.com/p/CP3co1zDvLh/

«С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — призналась Крапивина. Подписчики продюсера подозревают, что такое решение она приняла из-за скандала с артистом Филиппом Киркоровым.

«Не удивительно. За словами следить надо», — написала ddashulikk_.

«Меньше понтов, Нателла, и все будет ок. Сильно зазнались вы. Опуститесь на землю», — посоветовал продюсеру пользователь mari_libermann.

«Опа-па… Филиппок постарался», — считает пользователь instaggramk_a.

«Бумеранг так быстро от Фили?» — спрашивает farida515.

Ранее Нателла Крапивина написала негативный комментарий под одной из фотографий Филиппа Киркорова. На что артист ответил видеообращением, в котором предупредил продюсера: «Ох, как вам всем аукнется».

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