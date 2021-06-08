Нижний Новгород, , 20:35 — REGNUM Сегодня, 8 июня, генеральный менеджер нижегородского «Торпедо» Максим Гафуров дал комментарий о ситуации, связанной с нападающим Дамиром Жафяровым.

Ранее сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в НХЛ. Его контракт с «Торпедо» истек по окончании минувшего сезона КХЛ.

«Вопрос по Жафярову открыт. Ясность появится после драфта расширения НХЛ. Если он захочет остаться, то деньги найдем», — приводит слова Гафурова журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

В минувшем сезоне Жафяров стал лучшим бомбардиром нижегородской команды в регулярном чемпионате. Он набрал 61 (21+40) очко в 58 матчах.