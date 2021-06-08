Ханты-Мансийск, , 20:29 — REGNUM В Югре из 27 водоёмов лишь три пригодны для купания. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

По результатам обследования водных объектов выдано три положительных санэпидзаключения на использование в 2021 году в целях рекреации — на озеро Нешинелор Белоярского района, озеро Окунёво Советского района и озеро Магылор Нижневартовского района.

Управление Роспотребнадзора по ХМАО не рекомендует купаться в местах, не предназначенных для рекреационных целей.