Пекин, , 20:22 — REGNUM На проходящей в Пекине сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП представлен и обсужден доклад Госсовета КНР о работе по защите экологии и окружающей среды в бассейне реки Янцзы. Как сообщает 8 июня Синьхуа, с докладом выступил министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю, отметивший существенное повышение качества воды в главной водной артерии Китая и восстановление водного биоразнообразия.

В частности, обсуждались успешные итоги десятилетнего запрета рыболовства в Янцзы, в результате которого перепрофилированию подверглись 228 тыс. рыбаков, и из оборота были выведены 110 тыс. лодок. Позитивным результатом отмечено появление ряда редких биологических видов, почти исчезнувших, но сегодня быстрыми темпами восстанавливающих свою популяцию.