Пекин, , 20:20 — REGNUM В Пекине с визитом находится премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов; переговоры с ним провел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Об этом 8 июня сообщает Синьхуа, отмечая, что целью встречи является выведение двусторонних отношений на новый уровень.

Как отметил китайский премьер, Китай готов совместно с узбекистанской стороной развивать взаимодействие, укреплять политическое доверие и взаимное сотрудничество во всех сферах. Особое внимание Ли Кэцян уделил борьбе обеих сторон с эпидемией коронавирусной инфекции, поддержав компании двух стран в совместном производстве вакцин. Сотрудничество, подчеркнул он, развивается в духе рыночных принципов и правил ведения бизнеса. В 2022 году Пекин и Ташкент будут отмечать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. К этой дате будут приурочены многочисленные торжественные мероприятия и акции, а также гуманитарные обмены.

А. Арипов, в свою очередь, поблагодарил КНР за помощь Узбекистану в борьбе с эпидемией и призвал обе стороны максимально использовать потенциал и механизмы межправительственного сотрудничества и координации. Среди сфер взаимодействия узбекистанский премьер выделил торговлю, инвестиции, энергетику, логистику, а также ряд других важных направлений.