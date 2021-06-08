Гаага, Нидерланды, , 20:18 — REGNUM Генерал армии боснийских сербов Ратко Младич не мог рассчитывать на беспристрастный суд как в начале, так и в конце судебного процесса. Такое мнение высказал сын генерала Дарко Младич 8 июня в Гааге, после того как Апелляционная палата подтвердила пожизненный приговор генералу, который ранее вынес суд первой инстанции.

«К сожалению, «гастролирующий цирк закончился точно так же, как и начался», — заявил Дарко Младич телеканалу РТРС после оглашения решения суда.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в свою очередь заявил, что приговор Младичу имеет мало чего общего с справедливостью.

«Это что за справедливость, если этот приговор в своих домах слушают Насер Орич, Анте Готоврна, Эюб Ганич, Атиф Дудакович и многие другие, кто совершал преступления против сербов», — задался вопросом Додик.

Напомним, что в 2017 году Международный трибунал по военным преступлениям в Гааге приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности, нарушение законов и обычаев ведения войны, террор против мирного населения. Апелляционная палата Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам 8 июня подтвердила приговор генералу армии боснийских сербов.