Пекин, , 20:18 — REGNUM В Государственном управлении продовольственных и материальных запасов КНР прошло совещание по вопросам продовольственной безопасности. Как сообщает 8 июня Синьхуа, председательствовавший на нем член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн потребовал приложить решительные усилия для обеспечения независимости страны в вопросах обеспечения продовольствием.

Продовольственная безопасность, по словам Хань Чжэна, — важнейшая часть национальной безопасности, и она обеспечивается полноценным осознанием этого, а также целостным, комплексным подходом к решению основных задач. Важнейшее значение отводится дальнейшему совершенствованию инфраструктуры продовольственного снабжения, обновлению резервных фондов, активизации исследований в сфере хранения урожаев зерновых культур.

Для решения этих задач, считает Хань Чжэн, необходим сбалансированный подход, сочетающий как государственное регулирование, так и использование рыночных методов.