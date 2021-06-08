Пекин, , 20:15 — REGNUM На проходящей в Пекине сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП рассмотрен вопрос о сочетании достижений традиционной китайской медицины с инновациями в сфере здравоохранения. Как сообщает 8 июня Синьхуа, соединение современных и традиционных методов позволяет добиваться прогресса в решении вопросов, связанных с защитой и укреплением здоровья людей.

На совещании рассмотрены итоги работы инспекционных групп, которые весной этого года занимались проверкой на местах эффективности реализации недавно принятого закона о традиционной китайской медицине. С соответствующим докладом выступил заместитель председателя ПК ВСНП Ван Чэнь. Отмечено, что в период завершившейся в 2020 году XIII пятилетки в виде субсидий на поддержку традиционных методов лечения из центрального бюджета были выделены более 8,5 млрд юаней (около 1,34 млрд долларов). Среднегодовые темпы прироста ассигнований превысили 17%.

Услуги традиционной китайской медицины предоставляются практически повсеместно, как в городской, так и в сельской местности. На конец прошлого года в стране насчитывалось 767 тыс. профессионалов из числа практикующих специалистов.