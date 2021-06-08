Москва, , 20:15 — REGNUM Запросы европейских стран на то, чтобы лететь через Россию в обход Белоруссии, Москва удовлетворит, сообщил 8 июня журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Он отметил, что есть процедура выделения дополнительных точек входа, или «таймслотов». Выделение дополнительных частот требует согласования с точки зрения обеспечения безопасности новых маршрутов, то есть потребуется время.

Грушко «Мы, естественно, будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнёры, которые сначала принимают определённые решения, но видимо, не могут продумать хотя бы на два шага вперёд».

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