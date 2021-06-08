Москва, 8 июня 2021, 20:15 — REGNUM Запросы европейских стран на то, чтобы лететь через Россию в обход Белоруссии, Москва удовлетворит, сообщил 8 июня журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.
Он отметил, что есть процедура выделения дополнительных точек входа, или «таймслотов». Выделение дополнительных частот требует согласования с точки зрения обеспечения безопасности новых маршрутов, то есть потребуется время.
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