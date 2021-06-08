Сараево, , 20:08 — REGNUM Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге подтвердила пожизненный приговор генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу. Соответствующее решение было озвучено 8 июня.

Суд оставил в силе приговор, который международный трибунал в Гааге вынес в ноябре 2017 года. В соответствии с этим приговором генерал Младич виновен в военных преступлениях, совершенных во время гражданской войны в 1990-ые годы на территории Боснии и Герцеговины., в том числе и «в геноциде мусульманского населения» в Сребренице, сообщило новостное агентство «Бета».

Против данного решения выступила только председатель судейского совета Приска Матимба Ниямба из Замбии. По ее словам, представленные доказательства не позволили ей прийти к выводу, что мусульманских мирных жителей анклава Сребреница силы боснийских сербов преследовали с намерением совершить против них геноцид.

Апелляционная палата не удовлетворила требование прокуратуры осудить Младича за геноцид в еще пяти муниципалитетах — Фоча, Котор Варош, Приедор, Санский Мост и Власеница.

Напомним, что Ратко Младич возглавлял вооруженные силы боснийских сербов во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992—1995 годах. После окончания конфликта он долго скрывался в Сербии, в 2011 году был арестован и отправлен в Гаагу. Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны и терроре против мирного населения.