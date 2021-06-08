Кострома, , 21:46 — REGNUM В городской больнице Костромы открыли музейную экспозицию, посвященную теме борьбы с COVID-19. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Фрагмент экспозиции ОТРК «Русь»

Экспонатами стали противочумные костюмы для медиков, баллон для кислородной терапии, прибор для измерения насыщения крови кислородом — пульсоксиметр. Также в экспозиции представлены лекарства для разжижения крови, противовирусные препараты, использующиеся для лечения инфекции и упаковки от вакцин.

«Музей посвящён вкладу сотрудников больницы в борьбу с ковид-инфекцией. Это история не про деньги, это история про долг, про самоотверженность медиков», — сказал главный врач больницы Евгений Нечаев.

За все время пандемии в Костромской области коронавирус выявили у 21,8 тысячи человек, 19,5 тысяч граждан выздоровели и 490 — скончались. В медицинских учреждениях по данным на 8 июня находятся 147 человек, 19 из них в реанимации. Ещё 1613 пациентов лечатся на дому.

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