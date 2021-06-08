Кострома, 8 июня 2021, 21:46 — REGNUM В городской больнице Костромы открыли музейную экспозицию, посвященную теме борьбы с COVID-19. Об этом сообщает ОТРК «Русь».
Экспонатами стали противочумные костюмы для медиков, баллон для кислородной терапии, прибор для измерения насыщения крови кислородом — пульсоксиметр. Также в экспозиции представлены лекарства для разжижения крови, противовирусные препараты, использующиеся для лечения инфекции и упаковки от вакцин.
За все время пандемии в Костромской области коронавирус выявили у 21,8 тысячи человек, 19,5 тысяч граждан выздоровели и 490 — скончались. В медицинских учреждениях по данным на 8 июня находятся 147 человек, 19 из них в реанимации. Ещё 1613 пациентов лечатся на дому.
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