Киев, 8 июня 2021, 19:52 — REGNUM На Украине в ближайшие дни не будут выдавать водительские права и документы о регистрации транспорта, сообщило 8 июня МВД страны.
В сообщении говорится, что проблемы возникли с связи с перебоями в поставке «бланковой продукции», передает корреспондент ИА REGNUM.
По информации государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина», возобновление изготовления бланков планируется ориентировочно через два дня. О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.
Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что 24 августа 2021 года Украина точно перейдет в режим paperless,