Киев, , 19:52 — REGNUM На Украине в ближайшие дни не будут выдавать водительские права и документы о регистрации транспорта, сообщило 8 июня МВД страны.

В сообщении говорится, что проблемы возникли с связи с перебоями в поставке «бланковой продукции», передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина», возобновление изготовления бланков планируется ориентировочно через два дня. О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.