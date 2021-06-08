Исламабад, , 19:48 — REGNUM Список погибших в результате столкновения пассажирских поездов на юге Пакистана увеличился до 63 человек, сообщает 8 июня Associated Press.

По данным пакистанских спасателей, они продолжают извлекать тела погибших в этой железнодорожной катастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня на юге пакистанской провинции Синд столкнулись два поезда, в которых находились не менее 1,1 тыс. пассажиров. Несколько вагонов полностью разрушены.

Спасательные работы продолжаются до сих пор. Тяжелораненых, число которых превышает 100 человек, вывозят с места катастрофы в Синд и соседнюю провинцию Пенджаб.

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