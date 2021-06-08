Липецк, , 19:43 — REGNUM Государственную жилищную инспекцию Липецкой области возглавила бывший начальник правового управления администрации Липецка Марина Наливайченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 8 июня.

Кандидатура находится на согласовании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. До согласования Наливайченко исполняет обязанности руководителя региональной Госжилинспекции.

Ранее этот пост занимал Денис Надеев. Он был назначен руководителем жилищной инспекции Липецкой области в 2014 году.