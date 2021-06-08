Москва, 8 июня 2021, 19:45 — REGNUM Россию невыгодно отключать от системы SWIFT, так что отключения можно не опасаться, заявил 8 июня исполнительный директор Россвифта Роман Чернов, выступая на круглом столе в Госдуме.
На эту же тему высказалась и первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, отметив, что риска отключения от SWIFT в ЦБ РФ пока не видят. Однако на случай отключения для внутрироссийского использования создана система передачи финансовых сообщений.
Она добавила, что 31 иностранный банк из семи стран уже подключился к этой системе.
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