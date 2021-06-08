Екатеринбург, , 19:36 — REGNUM В Екатеринбурге усилили борьбу с тополиным пухом, из-за которого в городе увеличилось количество пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Была увеличена интенсивность уборки, увеличен расход воды, повсеместно используется вакуумная техника», — заявил директор дорожно-эксплуатационного управления Железнодорожного района Юрий Горланов.

Также в городе кронировали часть деревьев.

7 июня 2021 года очищать Екатеринбург вышли 313 работников и 145 единиц техники. Они вывезли на полигоны 86,5 тонны грязи и 57 тонн мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты думы Екатеринбурга предложили заменить тополя в городе на другие деревья.

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